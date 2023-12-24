أفاد تقرير إعلامي بحدوث ارتفاع في استهلاك الغاز في ألمانيا في الأسابيع الماضية.

وذكرت صحف مجموعة "فونكه" الإعلامية استنادا إلى الوكالة الاتحادية للشبكات أن هذا الارتفاع يرجع بالدرجة الأولى إلى ارتفاع استهلاك الغاز بشكل ملحوظ في قطاع الصناعة، وأوضحت أن الاستهلاك ارتفع منذ مطلع الماضي بنسبة 7.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

من جانبه، دعا رئيس الوكالة الاتحادية للشبكات كلاوس مولر مجددا إلى ترشيد استهلاك الغاز، وقال إن "الخزانات مملؤة بنسبة تصل إلى نحو 90% ولدينا واردات مستقرة تؤمن إمداداتنا من الغاز. من غير المرجح حدوث نقص في الغاز في هذا الشتاء".

وفي حين ارتفع استهلاك الغاز لدى الأسر والقطاع التجاري منذ بداية أكتوبر بنسبة 5ر2%، فإن استهلاك الغاز لدى القطاع الصناعي ارتفع بنسبة 1ر11%.

ومع ذلك سجل إجمالي استهلاك الغاز انخفاضا بنسبة 9ر13% مقارنة بمستواه في فصل الشتاء بين عامي 2018 حتى 2021 أي الفترة التي سبقت وقف إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا.