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نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، مقطع فيديو مساء اليوم الأحد، يرصد التحام عناصرها مع جنود الاحتلال في محاور شمال قطاع غزة.

وأظهرت اللقطات مشاهد لقنص جندي إسرائيلي في تل الزعتر، إضافة إلى استهداف منزل تحصنت به قوة إسرائيلية في بيت حانون شمال قطاع غزة.

كما أوضحت اللقطات لحظة استهداف قوة إسرائيلية مكونة من 9 جنود، متحصنة بأحد المنازل بصاروخ موجه من نوع «كورنيت» بمنطقة البركة شمال غرب بيت لاهيا.

وظهر عناصر القسام وهم يقنصون قوة أخرى خلال محاولتها إجلاء القتلى والجرحى في المنزل، وإلقاء الاحتلال قنابل دخانية للتغطية على انسحاب الجنود.

وأبرز الفيديو لحظة استهداف عناصر القسام لقوة إسرائيلية متحصنة بأحد المنازل أثناء تجهيزه للتفجير بمدينة بيت حانون.