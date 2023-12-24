ريهام عفيفي: نحتاج حلولا جذرية للمشكلات الاستثمارية

أكدت ريهام عفيفي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن هذا الوقت الحساس الذي يمر به العالم بشكل عام ومصر بشكل خاص، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تواجه دول كثيرة، يتطلب البحث عن وضع حلول جذرية لكافة المشكلات الاستثمارية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع بالمجلس، وأكثر من عشرين عضواً، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضحت "عفيفي": حجم المشروعات القومية خصوصا البنية التحتية في كل مكان في مصر كبيرة، وكذلك المناطق الصناعية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وشددت على أهمية استفادة مصر بشكل عاجل من استثمار هذه المنطقة الواعدة، مؤكدة أهمية كشف خطة الحكومة في حالة الاستثمار في هذه المنطقة للفت أنظار العالم كله إليها.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن أزمة مصر لن تحل إلا بوجود إرادة قوية للاهتمام بالصناعة والتركيز على المشروعات الحيوية لتوفير فرص عمل كثيرة، وتقليل فاتورة الاستيراد.

وقالت إن هذا الأمر يساعد الحكومة على وجود مناخ استثماري جاذب ويساعد المستثمرين على التوسع في إنشاء المصانع، وتدوير عجلة الإنتاج، وحل مشاكلهم مع الجهات المعنية كلها.