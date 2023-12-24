متحدث روسي: موسكو تسقط 10 طائرات مسيرة أوكرانية في اتجاه دونيتسك

قال المتحدث باسم مجموعة "الجنوب" القتالية الروسية، فاديم أستافيف، لوكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الأحد، إن المجموعة القتالية الروسية أسقطت 10 طائرات مسيرة أوكرانية في اتجاه دونيتسك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف أستافيف أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 10 طائرات مسيرة أوكرانية قرب مستوطنات جورلوفكا ومارينكا وبوبيدا في جمهورية دونيتسك الشعبية"، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأشار المتحدث إلى أن وحدات المجموعة القتالية أحبطت أيضا 11 هجوما واشتبكت مع القوة البشرية ومعدات تابعة للجيش الأوكراني في محيط كراسنوي وديليفكا وكيروفو وجورجيفكا.

وقال أستافيف إن الجيش الأوكراني تكبد خسائر بنحو 200 جندي بين قتيل وجريح، وأربع دبابات، منها دبابة من طراز ليوبارد -2، ومركبة قتالية من طراز برادلي، وثلاث مركبات آلية.

وأضاف أستافيف أنه تم تدمير خمس وحدات مدفعية ذاتية الدفع ومدفعي هاوتزر خلال أنشطة البطاريات المضادة.

ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.