الشرطة الإيرانية تصادر جائزة أوروبية لأيقونة الاحتجاجات الراحلة مهسا أميني

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قالت منظمة لحقوق الإنسان اليوم السبت إن قوات الأمن الإيرانية صادرت جائزة ساخاروف التي منحها البرلمان الأوروبي لأيقونة الاحتجاجات الإيرانية الكردية الراحلة جينا مهسا أميني.

وقالت منظمة هنجاو ومقرها النرويج إن محامي أميني، محمد صالح نيكبخت، أراد تسليم جائزة الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان لعائلة الشابة الكردية في إيران.

لكن عند وصوله إلى مطار طهران، اعترض المسؤولون المحامي واستجوبوه. وصادروا جواز سفره وهاتفه المحمول والجائزة.

وألهمت أميني، التي أثارت وفاتها احتجاجات حاشدة في إيران، حركة المرأة والحياة والحرية.

وألقت شرطة الآداب سيئة السمعة في البلاد القبض عليها في سبتمبر 2022 بزعم انتهاكها قواعد اللباس الإسلامي الصارمة.

وتوفيت بعد ثلاثة أيام في المستشفى بعد احتجازها لدى الشرطة، ووفقا للبرلمان الأوروبي، فقد تعرضت للإيذاء الجسدي أثناء احتجازها.

وأثارت وفاتها أعنف احتجاجات في إيران منذ عقود.

وتم تكريم أميني وحركة الحرية المرتبطة بها بجائزة ساخاروف في وقت سابق من هذا الشهر، لكن السلطات الإيرانية منعت عائلتها من قبول الجائزة.

ويمنح البرلمان الأوروبي الجائزة للأفراد أو المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير منذ عام 1988.

ولم تؤكد السلطات الإيرانية رسميا التفاصيل التي أوردتها منظمة هنجاو.