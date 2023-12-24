الرئيس الألماني يدعو إلى اعتناق الديمقراطية بدلا من التخلي عنها

دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في خطاب عيد الميلاد وفي نهاية عام مضطرب، المواطنين إلى اعتناق الديمقراطية بدلا من التخلي عنها.

وقال شتاينماير: "نعم، نحن نتوق إلى الوضوح. نعم، من المنطقي أن نتوقع من أولئك الذين في مناصب المسؤولية السياسية أن يناضلوا من أجل المسار الصحيح، ولكن أيضا لتقديم إجابات تساعدنا كدولة".

وتابع في كلمته لمواطنيه: "أنتم كمواطنين يجب أن تتوقعوا أن يعمل الديمقراطيون معا عندما يكون الكل بشكل مشترك عرضة للخطر".

وتأتي إشارته إلى الديمقراطيين وسط تزايد الدعم لليمين المتطرف في ألمانيا، وارتفاع السخط على الحكومة.

وقال في كلمة نشرها مكتبه مسبقا: كثيرون افتقدوا هذا، والبعض ولى ظهره، والبعض الآخر يشتكي من كل شيء، وكل شخص".

وقال شتاينماير ولكن في ظل نظام ديمقراطي، "عندما تصبح الأمور صعبة، فإن النصائح أفضل من الغضب والازدراء".

وقال الرئيس الألماني إنه من المهم أيضا أن نأخذ الجميع بعين الاعتبار، صغارا وكبارا على حد سواء، سواء كانوا من ألمانيا أو من دول أخرى. وتابع "لن نحقق تقدما إلا إذا عملنا معا - وليس إذا انكفأ الجميع داخل عوالمهم الخاصة".

وكانت الأشهر الأخيرة مضطربة بشكل خاص في ألمانيا. قبل أسابيع فقط من بداية العام، وتسبب حكم قضائي تاريخي في جعل الحكومة الائتلافية للمستشار أولاف شولتس تسعى جاهدة لإيجاد طرق لسد فجوة ضخمة في الميزانية.