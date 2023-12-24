يوفنتوس يكشف طبيعة إصابة لوكاتيلي وساندرو

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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي أنباء إيجابية عن حالة ثنائي الفريق مانويل لوكاتيلي وأليكس ساندرو، اليوم الأحد.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن الثنائي تم استبدالهما بسبب الإصابة خلال المباراة التي انتهت بفوز يوفنتوس على فروزينوني بنتيجة 1/2 أمس السبت.

أشار يوفنتوس في بيان عبر موقعه الإلكتروني إلى أن لوكاتيلي خضع لفحوص طبية صباح اليوم بعد تعرضه لإصابة أمام فروزينوني، وتبين أنه لا يعاني من كسر بل كدمة.

وأضاف البيان "بالنسبة لأليكس ساندرو، فقد أكدت أشعة الرنين المغناطيسي على فخذه الأيمن أنه لا يعاني من إصابة عضلية بل حمل بدني زائد على أوتار الركبة، وسيتم تقييم ومتابعة حالة اللاعبين بشكل يومي".

وكان لوكاتيلي أصيب بكسر في أحد الضلوع مما أبعده عن اللعب الدولي مع منتخب إيطاليا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ويلعب يوفنتوس مباراته المقبلة على أرضه أمام روما يوم السبت.