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الهند تسجل 656 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

نيودلهي - د ب أ
نشر في: الأحد 24 ديسمبر 2023 - 10:28 ص | آخر تحديث: الأحد 24 ديسمبر 2023 - 10:28 ص
شهدت الهند ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا في يوم واحد، حيث بلغت 656 حالة، بينما زادت الحالات النشطة إلى 3742، طبقا لبيانات صادرة عن وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد.

وأظهرت البيانات التي تم تحديثها في الساعة الثامنة صباح اليوم أن حصيلة الوفيات بلغت 533 ألفا و333 حالة، مع تسجيل حالة وفاة جديدة من ولاية "كيرالا" خلال 24 ساعة، طبقا لوكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية للأنباء اليوم.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بكورونا في البلاد 45 مليونا وثمانية آلاف و620 حالة.

وكانت الهند قد شهدت ارتفاعا، في حالات الإصابة بفيروس كورونا في يوم واحد، أمس السبت أيضا حيث بلغت 752 إصابة، وهو أعلى ارتفاع منذ 21 مايو 2023

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