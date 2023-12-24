رئيس الوزراء الفلسطيني: لا عودة لمسار المفاوضات مع إسرائيل كما كان الوضع على مدار 30 عاما

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن القضية الفلسطينية أصبحت مركز الجاذبية السياسية لكل المجتمع الدولي، لافتًا إلى أن «القضية كانت في الثلاجة وأصبحت في الفرن بعد 7 أكتوبر»، بحسب تعبيره.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الأحد، أن الولايات المتحدة وكل العواصم الأوروبية تؤكد إيمانها بضرورة حل الدولتين، متسائلًا عما فعلته واشنطن لتحقيق هذا الحل على أرض الواقع.

ونوه أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته يعملون على تدمير حل الدولتين، قائلًا إن «رام الله طلبت من واشنطن عدم استخدام حق النقض (الفيتو) لتصبح فلسطين دولة عضوة في الأمم المتحدة».

وذكر أن السلطة الفلسطينية طلبت من الولايات المتحدة الاعتراف بشكل ثنائي بدولة فلسطين إذا كانت مؤمنة بحل الدولتين، مؤكدًا أن الحديث عن حل الدولتين فقط غير كاف.

ودعا إلى اتخاذ خطوات جدية وعملية لبدء تنفيذ حل الدولتين، مناشدًا الأمم المتحدة وضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال.

وأكمل: «لا يمكن العودة إلى مسار المفاوضات كما كان عليه الوضع على مدار 30 عامًا، انتهى الزمن الذي يجلس فيه الفلسطيني والإسرائيلي على طاولة المفاوضات».