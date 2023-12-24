أفادت شبكة روسيا اليوم، باندلاع اشتباكات عنيفة اليوم الأحد، بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة بمختلف الأسلحة والذخائر منذ ساعات الصباح الأولى.

وتركزت الاشتباكات في جحر الديك والمغراقة وجنوب شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

ففي محور الشمال، اقتحمت قوات الاحتلال مدرسة الرافعي بجباليا البلد، واعتقلت الرجال وأخرجت النساء من هناك بالقوة وسط إطلاق للنار.

ووفقا لشهود عيان، فإن العشرات سقطوا بين شهيد وجريح في شوارع جباليا البلد، فيما يحول القصف دون وصول الطواقم الطبية إلى المنطقة.

وفي محور وسط غزة، سقط منذ مساء أمس السبت نحو 40 شهيدا وأصيب العشرات بقصف إسرائيلي على منازل بالمنطقة الوسطى من قطاع غزة.

أما في محور الجنوب، أسفر القصف الإسرائيلي على محافظة خان يونس منذ مساء الأمس عن سقوط 19 شهيدا.

وقد استشهد شخصان اليوم أحدهما طفل في قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين أثناء محاولتهم الحصول على المياه شرق خان يونس.