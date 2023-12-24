قال عبدالفتاح دولة متحدث حركة فتح الفلسطينية، إنّ هناك حديث عن هدنة محتملة في قطاع غزة.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد: «لسنا جزءًا من الحديث المباشر، لكنا نتابع عبر ما يحدث من لقاءات وتطورات وما يصدر عن الأطراف».

وتابع: «الاحتلال يبذل كل ما يستطيع في سبيل استرجاع الأسرى لدى المقاومة، والثابت في هذا الأمر هو موقف المقاومة الذي ظل واضحا، وهو أن صفقة الأسرى يجب أن تكون مبنية على حديث حقيقي وشروط المقاومة التي وضعت عبارة الكل من أجل الكل كشرط للذهاب في الحديث عن أي صفقة».

وأشار إلى موضوع وقف إطلاق النار كان من شروط المقاومة، وتابع: «لا ندري إن تمكنت المقاومة من فرض هذا الشرط، والاحتلال يعلن أن العدوان على قطاع غزة مستمر ولن يتوقف».

ولفت إلى أن أي حديث عن صفقة تبادل أو هدنة إنسانية لا يعني أن العملية الإجرامية التي لا تزال تستهدف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ستتوقف.