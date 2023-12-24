كشف الفنان محسن صبري، عن سبب اختفائه من الساحة الفنية: "أنا اختفيت 18 سنة لأني كنت بخرج فيهم أعمال فنية واستلمت جوائز كتير زي جائزة المركز الكاثوليكي، وجائزة مهرجان السينما أربع مرات، ومثلت مصر في فرنسا في سينما العالم العربي".



وأضاف صبري في تصريحات تلفزيونية: "مسألة الاختفاء مش شغلاني؛ لأني جربت الاختفاء الكبير في أواخر الثمانينات بعد دوري مع الفنانة شادية في فيلم لا تسألني من أنا، وفيلم الطاحونة مع يحي شاهين لذلك ما عنديش مشكلة إن يبقى عندي عمل أو اتنين بس في السنة".



وتابع محسن: "اتجوزت تالت مرة عن حب وأنا وزوجتي أصحاب وبقدر احكيلها أي حاجة وأهم حاجة علاقتنا مبنيه على الإخلاص لأن أنا عارف كل تفاصيل حياتها".



واستطرد: "قضيت طفولة قاسية جدا واتحرمت من الدفء الأسري والدي والدتي انفصلوا وأمي تركية، وقوانين البيت صارمة والحياة قاسية مفيش هزار، وأنا هايبر جدا ولا استطيع تحمل هذا الأسلوب".

وأضاف: "اتحرمت من الحنان الأبوي لأن أبويا قاسي جدًا شبه حياة عسكرية، كان لازم أنام وأغطي وشي قبل الساعة 5، لأني بخاف من اللحظة اللي هيحاسبني فيها كان ممكن يضربني علقه موت".

وأردف: "فاقد الشيء يعطيه بمعني أنا بيني وبين بناتي حالة عشق لدرجة إني باغسل جسد بنتي أمنية، واغسلها شعرها ولما انفصلنا أنا ومامتهم عاشوا معايا أنا".