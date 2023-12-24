انتقادات لوزير الداخلية البريطاني بعد مزحة بشأن وضعه مخدر الاغتصاب في مشروب زوجته

يواجه وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي دعوات بالاستقالة، عقب مزحة بشأن وضعه مخدر الاغتصاب في مشروب زوجته.

وذكرت وكالة بي ايه ميديا البريطانية، أن كليفرلي اعتذر عن مزحته التي ألقاها خلال حفل استقبال في مكتب رئيس الوزراء ريشي سوناك، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية خططها لمواجهة هذا الأمر.

ولكن الجماعة الحقوقية النسائية فاوست سوسايتي قالت إن تصريح كليفرلي "مثير للغثيان"، ودعت لاستقالة الوزير.

وكان كليفرلي قد قال للضيوف من النساء خلال حفل الاستقبال في مجلس الوزراء "القليل من الروهيبنول (عقار مهدئ) في مشروبها كل ليلة ليس غير قانوني إذا كان قليلا"، بحسب ما ذكرته صحيفة صنداي ميرور.

كما قال كليفرلي مازحا إن سر الزواج الطويل ضمان أن تكون شريكتك "شخصا دائما ما يكون مخُدرا بنسبة معتدلة بحيث لا تدرك أبدا أن هناك رجالا أفضل في الخارج".

ويشار إلى أن الأحاديث خلال حفلات الاستقبال بمقر مجلس الوزراء عادة ما تكون "سرية" ولكن صنداي ميرور قررت خرق هذا العرف السائد بسبب منصب كليفرلي والقضية التي تم طرحها.