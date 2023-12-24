أوقاف البحيرة: استلام 2 طن لحوم صكوك إطعام لتوزيعها على الأكثر احتياجا

صرح الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، بأنه تم استلام 2 طن لحوم من صكوك الإطعام بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والرقابة والمتابعة بالمحافظة، لتوزيعها على مستحقيها بالقرى الأكثر احتياجاً بالبحيرة.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بجهود وزارة الأوقاف في تنفيذ مشروع صكوك الإطعام بمختلف القرى والمراكز، لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية والعمل على تلبية احتياجاتهم، وقدمت الشكر لكل من أسهم بجهد أو مال في هذا المشروع التكافلي، ووجهت بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعى لضمان وصول تلك اللحوم لمستحقيها.