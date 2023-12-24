 القوات الروسية تستهدف المعدات العسكرية الأوكرانية بالقرب من كوبيانسك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القوات الروسية تستهدف المعدات العسكرية الأوكرانية بالقرب من كوبيانسك

موسكو - د ب أ
نشر في: الأحد 24 ديسمبر 2023 - 1:43 م | آخر تحديث: الأحد 24 ديسمبر 2023 - 1:43 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، أن قوات مجموعة "الغرب" التابعة للجيش الروسي تمكنت من تدمير معدات وشاحنة نقل عسكرية أوكرانية على محور كوبيانسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن قوات من الحرس الأول التابع لمجموعة "الغرب" دمرت شاحنة نقل عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك، مضيفة أن "الطائرات المسيرة الروسية اكتشفت المعدات العسكرية التي كانت تخبئها القوات المسلحة الأوكرانية داخل منطقة الغابات في المنطقة العسكرية الشمالية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وتابع البيان أنه" تم نقل إحداثيات الأهداف إلى نقطة المراقبة عبر الاتصالات، وعلى الفور وصلت مجموعة عسكرية مضادة للدبابات إلى موقع إطلاق النار واستهدفت شاحنة النقل العسكرية التابعة للعدو".

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