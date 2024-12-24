فريق التفاوض الإسرائيلي يعود إلى إسرائيل للتشاور

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن فريق التفاوض بشأن صفقة إطلاق سراح المختطفين سيعود إلى إسرائيل من قطر "بعد أسبوع مهم من إجراء الاتصالات".

وبحسب مكتب نتنياهو، فإن "الفريق عاد لإجراء مشاورات داخلية في إسرائيل بشأن مواصلة المفاوضات من أجل عودة المختطفين لدينا"، بحسب وكالة معا الإخبارية.

وأصدرت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، تصريحاً بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإبرام صفقة تبادل.

وأكدت الخارجية القطرية بأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مستمرة، داعية الجميع للتعاون مع الوسطاء.

وقالت: "المفاوضات مستمرة ولن نترك بابا غير مطروق فيما يتعلق بامكانية الوصول إلى اتفاق"، مشيرا إلى أن "من يضع جدولا زمنيا للوصول إلى اتفاق هو من باب التنجيم ما زلنا في إطار المناقشات الفنية والتقنية".

وأشارت إلى أن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءا، وهو وصمة عار على جبين الإنسانية.