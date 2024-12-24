تصريحات مثيرة من مدرب اليمن قبل مواجهة السعودية في خليجي 26

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أكد نور الدين ولد علي مدرب منتخب اليمن أن فريقه يجب أن يتحلى بالحذر في مواجهة نظيره السعودية بالجولة الثانية لبطولة "خليجي 26".

وقال المدرب الجزائري في المؤتمر الصحفي قبل المباراة التي تقام غدا الأربعاء: "يجب أن نتوخى الحذر أمام الوحش المجروح، المنتخب السعودي فريق كبير ومر بمراحل صعبة ويسعى لتجاوزها".

وأضاف: "مواجهة اليمن لمنتخبات قوية تمنحنا القوة مع ضرورة استثمار الأداء الجيد أمام العراق في الجولة الأولى رغم الخسارة عن طريق مواصلة نفس الأداء أمام السعودية".

وأوضح: "رغم الخسارة أمام العراق قدمنا أداء إيجابيا ويجب مواصلة التقدم للأمام بفضل العزيمة التي نملكها".

وأتم تصريحاته قائلا: "الفريق الحالي لا يتحمل النتائج السلبية التي حققها المنتخب اليمني سابقا في بطولات الخليج".