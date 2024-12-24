أمريكا تستهدف عنصرين من داعش بضربة جوية في سوريا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن قوات القيادة المركزية الأمريكية قتلت اثنين من عناصر تنظيم داعش في غارة جوية في سوريا.

وأفادت القوات الأمريكية أن الغارة الجوية التي وقعت يوم الإثنين في محافظة دير الزور كانت تستهدف مسلحين من التنظيم كانوا ينقلون شاحنة محملة بالأسلحة، وقد تم تدمير الشاحنة. وأصيب عنصر آخر من التنظيم.

وأضافت القيادة المركزية أن المنطقة كانت تحت سيطرة نظام الرئيس السابق بشار الأسد وداعميه الروس.

وكان الأسد قد هرب إلى موسكو بعد أن سيطرت قوات المعارضة على دمشق في وقت سابق من هذا الشهر، مما أنهى 50 عاما من الحكم المستبد لعائلته.