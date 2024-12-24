نقل بيل كلينتون إلى مستشفى بعد إصابته بالحمى

دخل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون إلى مستشفى مركز جامعة جورج تاون في واشنطن يوم الاثنين بعد إصابته بالحمى.

وقال أنجيل أورينا، نائب رئيس موظفي كلينتون، في بيان إنه "تم نقل الرئيس الأسبق إلى المستشفى بعد الظهر من أجل الفحوصات والمتابعة".

وأضاف أورينا:"إنه-كلينتون- يتمتع بمعنويات جيدة ويقدر بشدة الرعاية الممتازة التي يتلقاها".

وكان كلينتون/78 عاما/ قد ألقى خطابا في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في شيكاغو هذا الصيف، وشارك في حملة الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني لدعم الحملة الرئاسية الفاشلة لنائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس.

ومنذ مغادرته البيت الأبيض، مر كلينتون بعدد من المشاكل الصحية.

ففي عام 2004، خضع كلينتون لعملية جراحية في القلب (تحويل مسار شرايين القلب) بعد أن عانى من آلام في الصدر وضيق في التنفس. وعاد إلى المستشفى لإجراء جراحة بسبب انهيار جزئي في الرئة في عام 2005، وفي عام 2010 تم تركيب زوج من الدعامات في شريان تاجي.