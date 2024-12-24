جامعة قناة السويس تستقبل وفدا صينيا لتعزيز التعاون الثقافي والسياحي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقبل الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، وفدا صينيا برئاسة الدكتورة لوي نينج، عميد كلية العلوم السياحية بجامعة الدراسات الدولية ببكين.

شهد اللقاء استعراض العلاقات التاريخية والمتميزة بين جامعة قناة السويس والجامعات الصينية وتقديم نبذة عن الكليات والمراكز المختلفة بالجامعة والمعنية بالتعاون مع الجانب الصيني.

وتناول اللقاء مناقشات حول مجالات التعاون المستقبلي التي تشمل التبادل الأكاديمي والبحثي والتعاون الثقافي والسياحي بين الجانبين.

وتوجه الوفد لزيارة كلية السياحة والفنادق وزيارة مركز اللغة العربية والترجمة، و أشاد بدور المركز الفعال في تعزيز التفاهم الثقافي وتقديم خدمات أكاديمية متميزة ودعم العلاقات بين العالم العربي والصين.

من جهته أكد الدكتور محمد عبدالنعيم، دور جامعة قناة السويس المتميز في دعم العلاقات الأكاديمية والثقافية بين مصر والصين، ما يعزز مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة تعمل على بناء جسور التعاون مع مختلف دول العالم.

ضم الوفد 4 من كبار الأساتذة بجامعة الدراسات الدولية ببكين، برئاسة الدكتورة لوي نينغ، الدكتور لي شين جيان، أستاذ بكلية العلوم السياحية، الدكتورة تشن جانغ، أستاذة بكلية الدراسات الشرق أوسطية، والباحثة هوانغ يينغ من المركز الصيني العربي لدراسات التعاون الثقافي والسياحي الذى تأسس في أغسطس 2023، تحت رعاية وزارة الثقافة والسياحة الصينية وبلدية بكين، ويهدف المركز إلى تنفيذ الأعمال الثمانية المشتركة التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال القمة العربية الصينية الأولى، وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف بين المؤسسات الثقافية والسياحية والجامعات والمنظمات الاجتماعية والشركات.

ويسعى المركز إلى بناء منصة بحثية عالمية لتنمية الثقافة والسياحة من خلال الجمع بين البحث الأكاديمي، إعداد الكوادر، التبادل الثقافي والترويج للصناعات السياحية.