ضبط 1500 طن سكر وزيت وأرز ومكرونة مجهولة المصدر بالقاهرة

أكد ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ومدير مديرية التموين بمحافظة القاهرة، تكثيف الحملات اليومية والرقابة علي الأسواق، لمتابعة موقف السلع الأستراتيجية والمحال التجاربة لأحكام الرقابة علي الأسعار والتأكد من توافر السلع وعدم السماح بأحتكار أو تخزين اي سلعة من قبل التجار.

وأوضح ثابت، اليوم الثلاثاء، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية نفذت حملات مكثفة أسفرت عن ضبط 1500 طن من السكر والأرز والمكرونة بنطاق محافظة القاهرة مجهول المصدر وعدم وجود فواتير أو مستندات تدل على مصدره مخالفا لاحكام القرار 330 لسنة 2017.

وأكد مصادرة 50 زجاجة زيت طعام بدون أى بيانات تدل على مصدره وإنتاجة وإنتهائه داخل المحال التجارية، و 360 كيلو دجاج بدون أى بيانات تدل على مصدرها مخالفا لاحكام القرار 330 لسنة 2017.

وشدد على استمرار تفعيل الحملات المكثفة ليل نهار بقطاعات العاصمة الأربعة لإحكام الرقابة على الأسواق، للتأكد من جودة السلع المقدمة، وبأسعار مناسبة للمواطنين والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك وجاري العمل والتفتيش بشتي المناطق وفي جميع الاوقات.