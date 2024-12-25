 حماس: الاحتلال أجبر الأطباء والمرضى والنازحين بالمستشفى الإندونيسي على مغادرته تحت تهديد السلاح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حماس: الاحتلال أجبر الأطباء والمرضى والنازحين بالمستشفى الإندونيسي على مغادرته تحت تهديد السلاح


نشر في: الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - 11:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - 11:37 م

قالت حركة حماس، إن جيش الاحتلال أجبر الأطقم الطبية والمرضى والنازحين في المستشفى الإندونيسي، في شمال قطاع غزة، على مغادرته تحت تهديد السلاح.

وأضافت في بيان، أن ما فعله جيش الاحتلال هو استمرار لجرائم الحرب وعمليات التطهير العرقي والتهجير القسري التي ينفّذها في شمال القطاع، والاستهداف الممنهج للمستشفيات بهدف إخراجها عن الخدمة وتدميرها، وقتل كافة مظاهر الحياة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن المجتمع الدولي يقف شاهدًا على تلك الانتهاكات غير المسبوقة لكافة قوانين الحروب، ومن ضمنها ضرورة حماية المرافق المدنية والمستشفيات، مؤكدة أنه مطالب بالخروج عن حالة الصمت والعجز غير المبرر أمام جرائم الاحتلال.

ودعت المجتمع الدولي للوقوف عند مسئولياته القانونية والأخلاقية في كسر الغطرسة الإسرائيلية وتنكّرها للقوانين الدولية والقيم الإنسانية.

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