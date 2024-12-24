شهداء ومصابون بقصف الاحتلال مجموعة من المواطنين بحي الشجاعية

استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، ظهر اليوم الاثنين، في قصف طائرات الاحتلال حي الشجاعية.

وأفاد مراسلنا، باستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة، جراء استهداف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع مشتهى بحي الشجاعية شرق محافظة غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على غزة من البر والبحر والجو، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 45,317 مواطنا وإصابة 107,713 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، والأعداد مرشحة للارتفاع في ظل وجود آلاف المفقودين تحت الأنقاض، فيما تواجه فرق الإنقاذ صعوبات هائلة في الوصول إلى جميع المناطق المتضررة.