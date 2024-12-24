حدث أمني يتسبب بتعليق جلسة محاكمة نتنياهو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت القناة 12 العبرية، اليوم الثلاثاء، بتعليق الجلسة السادسة لمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمدة ربع ساعة بعد تلقيه تحديثا أمنيا.

فيما كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أوصى بنقل جلسات نتنياهو من المحكمة المركزية في القدس إلى مدينة تل أبيب، موضحة أن هذه التوصية تأتي على خلفية اعتبارات أمنية حساسة.

ونقلت «روسيا اليوم» عن القناة 12 الإسرائيلية، قولها إن قرار الشاباك يستند إلى «معلومات سرية للغاية»، دون الكشف عن طبيعة هذه المعلومات.

وتشير التقارير إلى أن النقل المقترح للجلسة يستهدف ضمان أقصى درجات الحماية الأمنية لرئيس الوزراء، وسط أجواء سياسية مشحونة وقضايا فساد أثارت انقسامات داخلية في البلاد.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات «1000» و«2000» و«4000» الأكثر خطورة، وقدم المستشار القضائي للحكومة السابق أفيخاي مندلبليت لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر 2019.

ويتعلق «الملف 1000» بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.

فيما يُتهم في «الملف 2000» بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة حتى الآن، وهو يُنكرها مدعيا أنها «حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به».