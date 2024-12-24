مقتل شرطي جراء إطلاق نار بمتجر في نورث كارولينا الأمريكية واعتقال المشتبه به

قالت السلطات الأمريكية إن شرطيا كان يستجيب لبلاغ عن رجل يحمل مسدسا داخل سوبر ماركت في ولاية نورث كارولينا قتل بالرصاص يوم الاثنين ، وتم اعتقال المشتبه به في وقت لاحق.

وأعلنت شرطة جرينسبورو في مؤتمر صحفي عن وفاة الضابط مايكل هوران، وقالت إنه كان يستجيب للتقرير عندما تم إطلاق النار عليه قبل الظهيرة بقليل في متجر "فود لايون" في جرينسبورو، وسط ولاية نورث كارولينا.

وقالت السلطات يوم الإثنين بعد الظهر إن ظروف إطلاق النار ما زالت قيد التحقيق ولم يتم الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول كيفية وقوع الحادث. ويواصل مكتب التحقيقات في ولاية نورث كارولينا التحقيق في الحادث.

من جانبه، قال روي كوبر حاكم ولاية نورث كارولينا على موقع "اكس" إن مكتبه أرسل عددا "كبيرا" من عناصر إنفاذ القانون بالولاية للمساعدة في الاستجابة لحالة الطوارئ في جرينسبورو. وذكرت صحيفة "نيوز آند ريكورد" أنه تم رصد وجود مكثف للشرطة خارج سوبر ماركت "فود لايون" الذي شهد إطلاق النار في جرينسبورو.

وقالت شركة "فود لايون" في بيان إن المتجر سيظل مغلقا في الوقت الذي تواصل فيه السلطات تحقيقاتها، وأضافت أنها تقدم الموارد للعاملين المتأثرين. وأشارت الشركة إلى أن جميع الأسئلة يجب توجيهها إلى سلطات إنفاذ القانون المحلية وأنها تتعاون مع التحقيق.

وكان إطلاق النار بمثابة تذكير آخر بضرورة تعزيز الموارد وتحسين سلامة ضباط إنفاذ القانون، حسبما قال عضو الكونجرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي في ولاية نورث كارولينا مايكل جارِت، الذي يمثل جزءا من مقاطعة جيلفورد التي تقع فيها جرينسبورو.