صحة غزة: المنظومة الطبية تتعرض لهجمة شرسة من الاحتلال الإسرائيلي

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يكثف من استهدافه للمنظومة الصحية في شمال القطاع، وذلك بحصاره واستهدافه المباشر للمستشفى الإندونيسي ومستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة، خلال الساعات الماضية، وإصراره بإخراجها عن الخدمة.

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الثلاثاء، أن «قوات الاحتلال الإسرائيلي تجبر الجرحى والمرضى على إخلاء المستشفى الإندونيسي شمال غزة».

وأشارت إلى أن «القصف يطال جميع أقسام مستشفى كمال عدوان ومحيطه وعلى مدار الساعة، دون أي توقف، والشظايا تتناثر داخل ساحات المستشفى محدثة أصوات مرعبة وأضرار جسيمة».

وناشدت المؤسسات الدولية والأممية والجهات المعنية كافة ضرورة التدخل العاجل لحماية المنظومة الصحية في قطاع غزة، أمام هذه الهجمة الشرسة من الاحتلال الإسرائيلي عليها.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,317 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107,713 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.