 أجراس الكاتدرائية الأسقفية تدق.. وبدء قداس عيد الميلاد المجيد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أجراس الكاتدرائية الأسقفية تدق.. وبدء قداس عيد الميلاد المجيد

أحمد السعدني
نشر في: الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - 8:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - 8:49 م

دقت أجراس كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية في الزمالك، لتعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد، الذي يترأسه المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية، بعد أن تزينت الكاتدرائية بأشجار الكريسماس.

جاء ذلك بحضور عدد من كبار الزوار والموفدين ووفد من مشيخة الأزهر الشريف للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وتزينت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك بأشجار الكريسماس وأضواء عيد الميلاد المجيد قبل بدء قداس العيد، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة المصريين والأجانب، بالإضافة إلى لغة الإشارة.

وكانت الكنيسة الأسقفية قد احتفلت بترانيم ميلاد المسيح داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك خلال الأيام الماضية وهو احتفال تقيمه الكنيسة سنويًا على ضوء الشموع قبيل الكريسماس وذلك عبر مجموعة من الترانيم باللغتين العربية والإنجليزية.

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