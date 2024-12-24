ترامب ينتقد قرار بايدن تخفيف حكم الإعدام بحق 37 محكوما

انتقد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الثلاثاء، قرار الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن تخفيف عقوبة الإعدام الصادرة من القضاء الأمريكي الفيدرالي بحق 37 سجينا، قبل أسابيع من انتقال السلطة من الرئيس الديمقراطي إلى خليفته الجمهوري المؤيد لعقوبة الإعدام.

وكتب ترامب على منصته «تروث سوشال»، اليوم الثلاثاء: «خفف جو بايدن للتو أحكام الإعدام الصادرة بحق 37 من أسوأ القتلة في بلادنا. عندما تدركون الأفعال التي ارتكبها كل واحد منهم لن تصدقوا أنه أقدم على ذلك»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف: «لا معنى لهذه الخطوة. أقارب وأصدقاء (الضحايا) أصيبوا بصدمة أكبر. لا يصدقون ما يحدث!».

جاءت تصريحات دونالد ترامب بعد إعلان الرئيس المنتهية ولايته أمس تخفيف عقوبة الاعدام الصادرة عن القضاء الفدرالي بحق 37 من 40 محكومًا.

وأكدت منظمات حقوق الإنسان التي تحركت قبل أسابيع لإقناع بايدن أنه أكبر عدد من أحكام الإعدام التي يقرر رئيس أمريكي تخفيفها في العصر الحديث". وكانت تخشى تنفيذ عمليات الإعدام مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير، الذي يعتبر من أشد المؤيدين لهذه العقوبة.

وخلال حملته الانتخابية دعا ترامب إلى توسيع نطاق التطبيق ليشمل المهاجرين المدانين بقتل مواطنين أمريكيين أو أشخاص ينشطون في الاتجار بالمخدرات والبشر.