شهدت محافظة جنوب سيناء خلال عام 2024 طفرة في مجال التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وإزالة التعديات على الأراضي وتراخيص المحلات العامة، وحرص المواطنين على التقدم بكل المستندات الخاصة بطلبات التصالح على مخلفات البناء للحصول على نموذج "8" النهائي للتصالح على مخالفات البناء طبقًا لقانون 187.

وقال اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إن إجمالي عدد طلبات التقدم لتقنين وضع اليد على مستوى المحافظة خلال عام 2024 بلغ 6862 طلبا، وجرى الموافقة على 6635 طلبا، وبلع عدد حالات الحصول على الموافقات النهائية 255 طلبا، وعدد الحالات الجاري التعاقد معها 167 طلبا، بينما حصلت 48 حالة على التعاقد النهائي.

وأكد المحافظ، في تصريح اليوم، أن معدل الإنجاز لملفات تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة بالمحافظة بلغ 96.69%، وهذا يعد إنجاز حقيقي ويعكس حرص مواطني جنوب سيناء على تقنين أوضاعهم، ووعيهم بأهمية ودور الدولة المصرية.

وعن ملف التصالح في مخالفات البناء، أوضح المحافظ أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة في ملف التصالح بلغ 26 ألفا و774 طلبا، وبلغ عدد الطلبات المقبولة 25 ألفا و170 طلبا، بنسبة تنفيذ حوالي 95%، مشيرًا إلى أن إجمالي العوائد المحصلة بلغ 6 ملايين و692 ألفا و27 جنيها.

وأشار إلى أنه يوجد إقبال على طلبات ترخيص المحال العامة، حيث بلغ إجمالي الطلبات المقدمة 2051 طلبا، ويوجد طلبات مؤقتة مرخصة بواقع 652 طلبا، وطلبات رخص دائمة بإجمالي 106 طلبات، كما يوجد 896 طلبا تحت الدراسة، وجرى رفض 258 طلبا.