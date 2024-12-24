رئيس وزراء باكستان يعرب عن أمله في تحقيق نتائج إيجابية خلال المحادثات مع حزب حركة الإنصاف

أعرب رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، اليوم الثلاثاء، عن أمله في أن تؤدي المحادثات التي بدأت بين الائتلاف الحاكم وحزب حركة إنصاف الباكستانية الذي ينتمي له رئيس الوزراء السابق المسجون حاليا عمران خان، إلى نتائج إيجابية لتعزيز السلام والاستقرار الاقتصادي في البلاد، مؤكدا جهود الحكومة المخلصة ومساهماتها في هذا الصدد.

ونقلت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان" الباكستانية، عن شريف قوله في كلمته الافتتاحية لاجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه اليوم الثلاثاء، إنه بناء على مبادرة رئيس الجمعية الوطنية سردار أياز صادق، عقدت الجولة الأولى من المحادثات مع حزب حركة إنصاف أمس الاثنين.

وسوف تعقد الجولة الثانية من المحادثات في الثاني من يناير 2025.

وقال شريف، إن العملية لن تنجح إلا حال تغليب الطرفين المصالح الوطنية.

وأكد شريف: " لا أشك في نوايا أي شخص.. وآمل أن يحقق كل من حزب حركة إنصاف والائتلاف الحكومي النتائج التي تحقق مصالح البلاد وتعزز الاستقرار الاقتصادي".

وكشف عن خفض سعر الفائدة إلى 13٪، ومعدل التضخم إلى أقل من 5٪، وإلى الزيادة المستمرة في الصادرات والتحويلات.

ولم يجر عمران خان ولا حزب حركة إنصاف محادثات مع الحكومة منذ الانتخابات البرلمانية في شهر فبراير الماضي والتي فاز بها خصمهما السياسي الرئيسي شهباز شريف ليصبح رئيسا للوزراء، وزعم الحزب حينها أن الانتخابات مزورة.

ويدعو حزب حركة إنصاف إلى الإفراج عن خان، وآخرين اعتقلوا خلال مظاهرات تطالب بالإفراج عنه.

وأطيح بخان في تصويت بحجب الثقة في أبريل 2022، ومنذ ذلك الحين يواجه أكثر من 180 دعوى قضائية.

وسجن العام الماضي عندما حكم عليه في إحدى القضايا، وجرى إسقاط إدانته بعد استئناف، ولكن مازال محتجزا على ذمة قضايا أخرى.