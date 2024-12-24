استقرار حالة الطقس في الإسكندرية

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تراجعت تداعيات حالة الطقس السيئ في مدينة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، مع استمرار رياح متوسطة الشدة وانخفاض درجات الحرارة وارتفاع في موج البحر لأكثر من 3 أمتار.

وتوقع تقرير غرفة عمليات شركة الصرف الصحي، فرص سقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة على أماكن متفرقة من المدينة.

ورفعت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء، مياه الأمطار من مناطق الجمرك ومنتزه أول وثان وشرق ومتوسط ومناطق بحري ومحرم بك وفيكتوريا والعجمي.

في السياق ذاته، أعاد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، توزيع ونشر سيارات الكسح والطوارئ والبدلات في المناطق الساخنة الأكثر تراكما لمياه الأمطار.

وأكد نافع، استمرار أعمال التطهير و التنظيف للشنايش وأغطية الصرف الصحي، وتخفيض مستوي المصارف الزراعية وماسيب البيارات لزيادة الطاقة الاستيعابية لمياه الأمطار المتوقعة.