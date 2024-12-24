الخطوط الجوية الأمريكية تعلن استئناف رحلاتها

حصلت شركة American Airlines على إذن من الجهات التنظيمية الفيدرالية في وقت مبكر من يوم الثلاثاء لاستئناف رحلاتها، وذلك بعد توقف قصير بسبب مشكلة فنية في جميع أنظمتها أثرت على جميع رحلاتها في الولايات المتحدة، حسبما أوردت وكالة «أسوشيتد برس».

وقبيل الساعة 7 صباحاً بقليل بالتوقيت الشرقي، أمرت إدارة الطيران الفيدرالية جميع رحلات الخطوط الجوية الأمريكية بالتوقف في الولايات المتحدة، بناءً على طلب شركة الطيران.

وأبلغت الخطوط الجوية الأمريكية عن مشكلة فنية تؤثر على نظامها بالكامل مع ملايين المسافرين لقضاء العطلة، واستمر التوقف الأرضي، وفقاً لبيانات إدارة الطيران الفيدرالية، لمدة ساعة واحدة بالضبط.

ولم توضح الخطوط الجوية الأمريكية المشكلة الفنية التي أدت إلى توقف الرحلات، ولم تستجب شركة الطيران على الفور لطلب التعليق من الوكالة.

ولا يمكن أن يأتي التوقف في وقت أسوأ بالنسبة لملايين المسافرين المتوقع أن يسافروا على مدار الأيام العشرة القادمة، وتتوقع إدارة أمن النقل 40 مليون مسافر خلال العطلات وحتى الثاني من يناير.

وفي ديسمبر 2022، تقطعت السبل بـ 2 مليون مسافر في شركة Southwest Airlines، وعانت شركة Delta Airlines من انقطاع بسبب مشكل تقني عالمي في يوليو بسبب تحديث معيب من شركة الأمن السيبراني CrowdStrike.

وتم بيع العديد من تذاكر الرحلات الجوية خلال فترة العطلات، مما يجعل عمليات الإلغاء أكثر إزعاجاً من الفترات الأخرى. وحتى مع انقطاع قصير، فإن عمليات الإلغاء لها تأثير قد يستغرق أياماً حتى يتم التعامل معه تماماً.