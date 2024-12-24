سيدني تقيم عرض الألعاب النارية في ليلة رأس السنة بعد التوصل لاتفاق يوقف إضرابات السكك الحديدية

من المقرر أن يقام عرض الألعاب النارية الشهير عالميا في سيدني في ليلة رأس السنة الجديدة كما هو مخطط له بعدما توصلت النقابات والحكومة الإقليمية إلى اتفاق بشأن نزاع الأجور الذي هدد خدمات النقل العام.

وقالت وزيرة النقل في ولاية "نيو ساوث ويلز"، جو هايلين، إن النقابات تعهدت بإلغاء الإضراب المخطط له ليلة رأس السنة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء.

وأضافت هايلين أن "خدمات القطارات في ليلة رأس السنة الجديدة ستستمر كما هو مخطط لها. ويمكن للعائلات أن تأتي إلى المدينة بثقة".

ومن المتوقع حضور مئات الآلاف من المشاهدين في المدينة الأسترالية لمشاهدة عرض الألعاب النارية المبهر على خلفية جسر هاربور ودار الأوبرا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن حكومة ولاية "نيو ساوث ويلز"، وعاصمتها سيدني، وعدت النقابات الآن بأنها ستمتنع عن رفع دعوى قضائية في محكمة العمل من أجل وقف الإضرابات تماما.

لكن الإضراب لم ينته بعد. فما زالت النقابات تطالب بزيادة الأجور بنسبة 32٪ على مدى أربع سنوات، فيما عرضت الحكومة زيادة بنسبة 11٪ على مدى ثلاث سنوات.