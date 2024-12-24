الكويت تفرض ضريبة 15% على الكيانات متعددة الجنسيات اعتبارا من أول يناير المقبل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أقر مجلس الوزراء الكويتي اليوم مشروع مرسوم بقانون بشأن"الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات" اعتبارا من 1 يناير من العام المقبل، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وقال شريده عبدالله المعوشرجي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بقانون بإصدار "قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات"، والذي يفرض ضريبة بمعدل 15 بالمئة على الكيانات التي تزاول العمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية.

وأضاف أن تلك الموافقة تأتي التزاما بالقواعد الضريبية العالمية وتهدف إلى الحد من التهرب الضريبي ومنع تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى.

وأعلن المعوشرجي أنه سيبدأ تطبيق هذا القانون في دولة الكويت اعتبارا من 1 - 1 - 2025.