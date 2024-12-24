بطريرك الأقباط الكاثوليك يدعو للصلاة من أجل البلاد التي تعاني ويلات الحرب

ترأس البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسيّة للأقباط الكاثوليك، قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية السيدة العذراء سيدة مصر بمدينة نصر، مساء اليوم.
وقال البطربرك في عظته: "نرفع صلاتنا متّحدين مع قداسة البابا فرنسيس وأصحاب الغبطة بطاركة الشرق، نــصلّي مــعا مــن أجــل الــبلاد التي تــعانــي ويــلات الحــرب والــدمــار والأزمــات خاصةً: ســوريـا، والسودان وأوكرانيا وفلسطين.
وأضاف: "نصلّي مـــن أجل وطـننا الـــغالـي مـصر، ومـن أجل الرئـيس عـبد الـفتاح الـسيسي وكـل ّ معاونيه، سائلين الرب ان يلـهمهم الـحكمة والتدبير الحسن لمواجهة التحديات المحلية والأزمات الدوليّ.