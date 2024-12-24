بطريرك الأقباط الكاثوليك يدعو للصلاة من أجل البلاد التي تعاني ويلات الحرب

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ترأس البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسيّة للأقباط الكاثوليك، قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية السيدة العذراء سيدة مصر بمدينة نصر، مساء اليوم.

وقال البطربرك في عظته: "نرفع صلاتنا متّحدين مع قداسة البابا فرنسيس وأصحاب الغبطة بطاركة الشرق، نــصلّي مــعا مــن أجــل الــبلاد التي تــعانــي ويــلات الحــرب والــدمــار والأزمــات خاصةً: ســوريـا، والسودان وأوكرانيا وفلسطين.

وأضاف: "نصلّي مـــن أجل وطـننا الـــغالـي مـصر، ومـن أجل الرئـيس عـبد الـفتاح الـسيسي وكـل ّ معاونيه، سائلين الرب ان يلـهمهم الـحكمة والتدبير الحسن لمواجهة التحديات المحلية والأزمات الدوليّ.