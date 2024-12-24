المعز علي يسجل أسرع هدف في خليجي 26

سجل المعز علي لاعب منتخب قطر، الهدف الأول في مرمى عمان بالدقيقة 2 على ستاد جابر مبارك الحمد الصباح، في إطار الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي.

ويعد هدف المعز هو أسرع أهداف بطولة خليجي 26 حتى الآن.