المعز علي يسجل أسرع هدف في خليجي 26

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سجل المعز علي لاعب منتخب قطر، الهدف الأول في مرمى عمان بالدقيقة 2 على ستاد جابر مبارك الحمد الصباح، في إطار الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي.
ويعد هدف المعز هو أسرع أهداف بطولة خليجي 26 حتى الآن.