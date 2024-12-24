 المعز علي يسجل أسرع هدف في خليجي 26 - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 6:11 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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المعز علي يسجل أسرع هدف في خليجي 26

زيـاد الميرغني
نشر في: الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - 5:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - 5:47 م

سجل المعز علي لاعب منتخب قطر، الهدف الأول في مرمى عمان بالدقيقة 2 على ستاد جابر مبارك الحمد الصباح، في إطار الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي.

ويعد هدف المعز هو أسرع أهداف بطولة خليجي 26 حتى الآن.


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