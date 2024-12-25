تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، التحرك العاجل من مركز ومدينة كفر الزيات لحل أبرز المشكلات التي عرضها الأهالي خلال جولة المحافظ التفقدية بالمدينة، وجاءت هذه الخطوات ضمن خطة شاملة لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، وذلك في إطار حرص المحافظة على تلبية احتياجات الأهالي.

وحسنت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات، شبكة الإنارة من خلال تركيب 10 كشافات ليد حديثة بطريق ديما، مما ساهم في رفع مستوى الإضاءة والأمان لسكان المنطقة وصيانة جميع كشافات الإنارة بطريق 82 قصر نصر الدين، لضمان استمرارية الإنارة الليلية وتحسين ظروف المرور.

كما قامت بتطوير الطرق من خلال تنفيذ أعمال مسح وتمهيد مداخل القرى باستخدام الجليدر في الوحدة المحلية بقرية أبو الغر لتسهيل حركة الدخول والخروج و تحسين الطرق الداخلية بقرية أكوه الحصة لرفع كفاءتها وتخفيف معاناة الأهالي، مما يعكس التزام الأجهزة التنفيذية بخدمة القرى الريفية.

وأكد المحافظ، أن التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين هما الأساس لفهم احتياجاتهم والعمل على حلها بشكل عاجل، مضيفًا أن هذه التحركات تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير كل القرى والمدن بمحافظة الغربية.

وأوضح محافظ الغربية، أن المحافظة لقيت هذه الجهود ترحيبًا كبيرًا من سكان كفر الزيات، فيما أشاد الأهالي بالتحركات الفورية التي نفذتها رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات، معربين عن تقديرهم لجهود المحافظ، وحرصه على متابعة مشاكلهم على أرض الواقع.