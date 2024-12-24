جوارديولا يحدد نقطة ضعف مانشستر سيتي

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن فريقه يحتاج إلى بعض الوقت كي يستعيد مستواه المعهود.

ويستقبل مانشستر سيتي نظيره إيفرتون، يوم الخميس المقبل، على ملعب الاتحاد، ضمن لقاءات الجولة 18 للبريميرليج.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "الأمر يتعلق بنا للعودة إلى أفضل مستوياتنا، سيستغرق ذلك بعض الوقت، لكن علينا تحقيق النتائج في أسرع وقت ممكن، نواجه إيفرتون وهو في لحظة جيدة ونتائجه ومستواه يثبتان ذلك".

وعن نقطة ضعف مانشستر سيتي الحالية، قال: "اللاعبون يركضون أكثر من أي وقت مضى، لكن هناك العديد من التفاصيل الصغيرة والكبيرة تجعلنا لسنا كما كنا سابقا، ومع ذلك لدينا فرصة أخرى في المباراة المقبلة".

وحول جاهزية ستونز وباقي اللاعبين المصابين، قال: "ستونز ربما لا يكون جاهزا للمباراة، أما بقية الفريق، حاليا لا أعرف، سنجري التدريبات بعد الظهر غدا وسنعرف كم عدد اللاعبين المتاحين لدينا".

وختم بيب: "لدينا لاعبون سيعودون في وقت معين وسنكون أفضل بمجرد جاهزيتهم".

ويحتل مانشستر سيتي المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 27 نقطة، بينما يأتي إيفرتون في المركز الخامس عشر، برصيد 16 نقطة.