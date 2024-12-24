 تساقط كثيف للثلوج يتسبب في انقطاع واسع للكهرباء في البوسنة والهرسك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تساقط كثيف للثلوج يتسبب في انقطاع واسع للكهرباء في البوسنة والهرسك

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - 12:42 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - 12:42 ص

تسبب التساقط الكثيف للثلوج في انقطاع التيار الكهربائي في البوسنة والهرسك.

وأعلنت شركة الكهرباء "إلكتروبريفريدا بي إتش" على موقعها الإلكتروني أنه بعد ظهر يوم الاثنين كان 47 ألف منزل لا يزال بدون كهرباء.

وكان قد تم قطع الكهرباء عن 180 ألف منزل في وقت سابق، لكن الشركة تمكنت من استعادة إمدادات الكهرباء في معظم الحالات.

وتأثرت بشكل خاص شمال ووسط البوسنة بانقطاع الكهرباء، بما في ذلك مدن زينيكا وبيهاتش وجراداتشاتس.

وفي جراداتشاتس وحدها، سقط 50 سنتيمتر من الثلج الطازج في فترة زمنية قصيرة جدا، وفقا لخدمة الأرصاد الجوية "بي إتش ميتو".

وفي كانتون أونا-سانا، ألغت السلطات الدوام الدراسي.


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