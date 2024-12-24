البطريرك الماروني اللبناني: لا خلاص للبنان إلا بالعودة إلى الحياد الإيجابي

أكد البطريرك الماروني اللبناني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي أنه "لا خلاص للبنان إلاّ بالعودة إلى ثقافة الحياد الإيجابي".

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الثلاثاء، عن الراعي قوله، في رسالة الميلاد من كنيسة السيدة بالصرح البطريركي في بكركي، إن "هذا الحياد يمكّن لبنان من القيام بدوره الفاعل كمكان لقاء وحوار بين الثقافات والأديان، ومدافع عن السلام والتفاهم في المنطقة".

وأضاف البطريرك أن "هذا الحياد يجعل من لبنان ما هو في طبيعة نظامه السياسيّ فيكون فيه جيش واحد لا جيشان، وسياسة واحدة لا سياستان، ولا يدخل في حروب ونزاعات أو أحلاف، بل يحافظ بقواه الذاتيّة على سيادة أراضيه ويدافع عنها بوجه كل معتدٍ، ولا يتدخّل في شؤون الدول".

وأكد أن "الحياد ليس مجرد موقف سياسيّ، بل هو موقف اقتصاديّ يدعم الاستقرار والمرونة الديبلوماسيّة والابتكار الإنتاجيّ والماليّ، ويؤمّن نموّ اقتصاد الدولة المحايدة".

كما أعرب البطريرك عن تطلّعه بـ "ثقة وتفاؤل الى التاسع من يناير المقبل، وهو اليوم المحدد لانتخاب رئيس للجمهوريّة بعد فراغ مخزٍ دام سنتين وشهرين، خلافًا للدستور".