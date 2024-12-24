 اليابان تحصل على الموافقة على خطة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 60% بحلول السنة المالية 2035 - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 1:00 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

اليابان تحصل على الموافقة على خطة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 60% بحلول السنة المالية 2035

طوكيو - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - 12:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - 12:23 م

حصلت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، على موافقة على خطة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 60% بحلول السنة المالية 2035، بالمقارنة مع مستويات السنة المالية 2013، إلا أنها رفضت الدعوات التي تطالبها بالسعي لتحقيق هدف أكثر طموحا.

وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الثلاثاء، بأن المسئولين والخبراء أيضا اتفقوا في اجتماع مشترك لوزارتي البيئة والاقتصاد والتجارة والصناعة، على هدف طويل الأجل يتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 73% بحلول السنة المالية 2040.

ويشار إلى أن الأهداف التي انتقدها بعض الخبراء المشاركين في الاجتماع ووصفوها بأنها غير كافية لتحقيق أهداف المناخ العالمية، تمر حاليا بمراحلها النهائية من الإعداد، ومن المقرر أن يتم تقديمها إلى الأمم المتحدة بحلول فبراير 2025.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك