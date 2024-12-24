التعليم تتيح تحديث بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

أتاحت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمى رابط لتحديث بيانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام للعام الدراسي الحالي 2024,2025، على مستوى الجمهورية استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول التى تنطلق بداية يناير المقبل بالمواد غير المضافة للمجموع والأنشطة و11 يناير للمواد الدراسية الأساسية.

ومن المقرر أن تعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام إلكترونية وورقية للطلاب غير الحاصلين على أجهزة التابلت المدرسى، ويمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لتحديث بياناتهم ⁦⁦https://moe-register.emis.gov.eg/⁩⁩

ووجهت المدارس الثانوية طلاب الصفين الأول والثانى الثانوي العام الذين تسلموا أجهزة التابلت المدرسى بضرورة توصيل الجهاز بشبكة الإنترنت لتحديث الإصدار الجديد لمنصة الامتحان الإلكترونى، موضحة أنه يوجد تحديث جديد لمنصة الامتحان، حيث إن آخر إصدار سويفت أسس APK، 1.9.13. وإصدار السويفت أسس APK.