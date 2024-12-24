تقرير: إندونيسيا تحقق في اتهامات بالفساد ضد أحد مساعدي الرئيسة السابقة ميجاواتي

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اتهمت وكالة مكافحة الكسب غير المشروع في إندونيسيا مساعدا مقربا من خامس رئيسة للبلاد، ميجاواتي سوكارنوبوتري، بوصفه مشتبها به في قضية رشوة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، نقلا عن موقع "ديتيك دوت كوم" الإخبارى الإلكترونى الإندونيسى.

وأشارت الوكالة في إشعار التحقيق إلى اسم هاستو كريستيانتو، الذي يشغل أيضا منصب الأمين العام لحزب النضال الديمقراطي الإندونيسي، المعارض الرئيسي في البلاد.

وأفاد موقع ديتيك ووسائل إعلام محلية أخرى، بأنه تم فتح التحقيق إثر مزاعم بأن هاستو متورط في رشوة مسؤول سابق بلجنة الانتخابات.

وتأتي أنباء التحقيق بعد أسابيع من طرد حزب النضال الذي تتزعمه ميجاواتي، الرئيس الإندونيسي السابق جوكو ويدودو لدعمه الرئيس المنتخب، رئيس حزب جريندرا برابو سوبيانتو في سعيه للرئاسية، والذي حالفه التوفيق.

ولم ينضم حزب النضال الديمقراطي لحكومة برابو الائتلافية رغم شهور من المباحثات بين الجانبين.