مدير المستشفيات الميدانية بقطاع غزة: الاحتلال أزال مدنا بأكملها من الوجود

قال مروان الهمص مدير عام المستشفيات الميدانية في غزة، إن الاحتلال يدمر كل المنظومة الصحية في القطاع وتحديدًا في مناطقه الشمالية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن الاحتلال يُحدث تدميرًا كبيرًا في كل أرجاء غزة، كما فعل تمامًا في مدينة رفح.

وأشار إلى أن الاحتلال مسح هذه المدن بشكل كامل من سطح الأرض، موضحًا أن الاحتلال يقصف المستشفيات الثلاثة الموجودة في شمال غزة.

ونوه بأن دبابات الاحتلال انسحبت من حول مستشفى العودة لكنها تركت دمارًا كبيرًا في المستشفى وتعمدت تدمير الطابق الثالث بشكل كامل وحرقه، مع إخراج الطواقم الطبية بالكامل.

وأوضح أن الاحتلال أخرج المستشفى الإندونيسي من الخدمة من قبل، لكنه عاد إليه بعد رجوع بعض المرضى والجرحى إليها، حيث جدّد الاحتلال قصفها وتدمير كل ما هو حولها.

وشدد على أن الاحتلال يريد أن يقتل الشعب الفلسطيني ويدمر كل المستشفيات ويمنع الغذاء والدواء عن المواطنين في قطاع غزة، لافتًا إلى أن الاحتلال يعتقل بعض المرضى ويقتادهم إلى أماكن مجهولة.