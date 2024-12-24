روسيا تحكم على أمريكي بالسجن 15 عاما بتهمة التجسس

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حكمت محكمة مدينة موسكو على الأمريكي جين سبكتور، بالسجن لمدة 15 عامًا، وذلك حسبما أفادته وكالة «ريا نوفوستي»، صباح اليوم الاثنين.

ووفقًا للوكالة، أيدت المحكمة الغرامة التي فرضها الحكم السابق بقيمة 14 مليون روبل.

ووُلد سبيكتور في مدينة سان بطرسبرج الروسية، ثم انتقل للعيش في الولايات المتحدة وحصل على الجنسية الأمريكية.

وقالت وكالة «تاس» إنه كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة «ميدبوليميربروم»، المتخصصة في أدوية علاج السرطان، قبل اعتقاله في عام 2021.

ويقضي سبيكتور بالفعل حكماً بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة، بعد إقراره بالذنب في عام 2022 لدوره في رشوة مساعد نائب رئيس الوزراء الروسي السابق أركادي دفوركوفيتش.