الاتحاد السكندري يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة فيوتشر في الدوري

اختتم الفريق الاول لكرة القدم، فى نادى الاتحاد السكندرى، قبل قليل تدريباته المسائية على ارض ملعب النادى فرع سموحة، تحت قيادة المدرب القبرصى ، بابا فاسيليو، المدير الفنى للفريق الاول، تحضيرأً للمواجهة المهمة امام نادى مودرن فيوتشر والتي تجمع الفريقين فى الخامسة مساء غدًأ الأربعاء 25 ديسمبر على ارض ملعب استاد الاسكندرية الرياض،ضمنمنافسات الجولة السادسة من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وقاد «فاسيليو» اللاعبين خلال المران الأخير قبل مواجهة الغد، وألقى الخواجة محاضرة فنية تضمنت بعض النقاط الفنية والبدنية للفريق قبل مواجهة فيوتشر، على رأسها استغلال الفرص والتسجيل فى الو ربع ساعة من بدء المباراة وتضييق المساحات والضغط المبكر على الخصم لارباكه ومحاولة الحصول على المباراة فى بداية المباراة .

وأشار إلى أنه درس جيداً الفريق المنافس بالفيديو ورصد نقاط القوة والضعف فى الفريق لمراعاتها خلال مباراة الغد الرسمية، مشدداً على أن الفريق يسير بخطى ثابتة وحصل على 8 نقاط فى أول 5 مبارايات فى الدوري وتعادل مع بطل القارة النادى الاهلى فى عقر داره ،مشددأً فى الوقت ذاته على استغلال عاملي الارض والجمهور فى معركة الغد امام فيوتشر لمصالحة الجماهير.