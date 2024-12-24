النائب إبراهيم الديب يطالب بالتوسع فى إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة

قال النائب إبراهيم الديب عضو مجلس النواب، إن الاستثمار الزراعى من أهم الملفات التى تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة على وجه التحديد، وهذا يعود لطبيعة القطاع وأهميته فى تحقيق الأمن الغذائي، خاصة فى ظل الأحداث التى تشهدها المنطقة، بل والعالم أجمع، وخلال السنوات العشر الأخيرة شهد القطاع الزراعي اهتمام كبير على صعيد البنية التحتية لتكون نواة تنطلق منها الدولة سعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح والذرة والمحاصيل الزيتية.



وأوضح الديب، أن الاستثمار الزراعى يساهم بقوة فى تعزيز التنمية الريفية، إضافة للهدف الأسمى وهو المساهمة فى استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي هذه الاستثمارات لا تقتصر فقط على زيادة الإنتاج الزراعي، بل تمتد لتشمل تحسين جودة الحياة في المناطق الريفية وتعزيز قدرة المزارعين على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية، خفض معدلات الفقر في هذه المناطق، دعم صغار المزارعين، وتحسين البنية التحتية الزراعية.

وأكد النائب، أن مجال الصناعات الغذائية الزراعية تساهم في أكثر من 5%؜ من الناتج المحلي، ومنها الحبوب على سبيل المثال من قمح وذرة من أبرز المنتجات الزراعية التي تدخل في مجال التصنيع الزراعي.

وأوضح أن التصنيع الزراعي يسهم في تعزيز مجال الاستثمار في القطاع، وأيضا زيادة العائد للمزارع والمستثمر، كما أنه يتيح خلق العديد من فرص عمل خاصة في الريف، وزيادة وتوسع الصادرات المصرية، بما يترتب عليه مكاسب للاقتصاد المصري على شتى الأصعدة.



وشدد النائب إبراهيم الديب، على ضرورة تعزيز مفهوم التصنيع الزراعي، وأن يكون هناك مزيد من التوجهات نحو هذا الأمر، وذلك من خلال التوسع في إقامة مجمعات صناعية زراعية متكاملة على أن يتم تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة فى المحافظات المختلفة، حيث يتم إنشاء مجمعات للصناعات الزراعية التي تتميز بها المحافظات، مع أهمية تقديم التيسيرات اللازمة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي للاستفادة من مقومات مصر الزراعية والصناعية والبشرية، بهدف تحقيق تنمية اقتصادية أوسع وأكبر تدعم الاقتصاد المصري وتضمن تحقيق الاكتفاء الذاتى.