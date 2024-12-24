اليابان تقدم حزمة مساعدات جديدة لفلسطين بقيمة 100 مليون دولار

قدمت حكومة اليابان، حزمة مساعدات جديدة لفلسطين بقيمة 13.5 مليار ين (ما يعادل حوالي 100 مليون دولار أمريكي)، من خلال المنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية اليابانية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، استجابة للوضع الإنساني الصعب في غزة وتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في الضفة الغربية.

وأوضحت ممثلية اليابان في فلسطين في بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحزمة تتضمن أنواعًا متعددة من المشاريع مثل: الدعم المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية، وإزالة الأنقاض والعمل على إزالة الألغام، والرعاية الصحية والنظافة، والمأوى، والتعليم، والدعم النفسي والاجتماعي، والصناعة، وتوفير الغذاء، بحسب وكالة معا الإخبارية.

وسيصل إجمالي المساعدات اليابانية المقدمة لفلسطين منذ أكتوبر من العام الماضي إلى حوالي 230 مليون دولار أمريكي.