أعلنت الشركة المشغلة لبرج إيفل، أحد أبرز المعالم السياحية في باريس، اليوم، إخلاءه بعد إطلاق إنذار الحريق نتيجة عطل (ماس) كهربائي، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه وفقا للإجراءات الأمنية المتبعة، تم إخلاء البرج كإجراء احترازي، مؤكدة أن "سلامة الزوار لم تتعرض لأي خطر"، فيما تم فتح تحقيق بالتعاون مع الجهات الفنية لمعرفة أسباب الحادث.

وأشار البيان إلى أنه سيتم فتح برج إيفل جزئيا أمام الزوار في وقت لاحق، مع السماح بالوصول إلى الطابق الثاني فقط من المعلم السياحي. ولا يزال من غير الواضح حتى الآن سبب (الماس) الكهربائي.

يشار أن برج إيفل يخضع حاليا لأعمال صيانة، بما في ذلك إعادة طلاء أجزاء منه، وتجديد مصعد العمود الشمالي والمصاعد التي تنقل الزوار من الطابق الثاني إلى الأعلى. وتم الانتهاء من بناء البرج، الذي كان بمثابة القسم المركزي لحفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس هذا العام، في سنة 1889. ويزور المعلم السياحي وأحد أشهر الأبراج في العالم نحو 15000 إلى 25000 زائر يوميا.