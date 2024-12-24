عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت محافظة القدس، بأن 240 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية في 7 أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها عند أبواب المسجد الأقصى، ومداخل البلدة القديمة.

وكانت ما تسمى جماعات "الهيكل" المتطرفة، قد دعت الأحد الماضي، إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى خلال عيد "الحانوكاة" اليهودي في 25 من الشهر الجاري.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال منذ مساء أمس، وحتى صباح اليوم الثلاثاء، 15 فلسطينيا على الأقل من الضفة.

وأوضحت هيئة شئون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن من بين المعتقلين شخصا من مخيم بلاطة/نابلس، أصيب أثناء اعتقاله، ولم تُعرف طبيعة إصابته بعد، بالإضافة إلى معتقلين سابقين.

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات نابلس، والخليل، ورام الله، وبيت لحم، وقلقيلية، وطوباس، وطولكرم، وسلفيت، حيث رافقها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في المنازل.

ويواصل الاحتلال تصعيد عمليات التحقيق الميداني في البلدات والمخيمات، التي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، كعملية انتقامية تندرج في إطار جريمة العقاب الجماعي، التي استهدفت فئات المجتمع الفلسطيني كافة.